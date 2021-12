Mobile Vikings gaf zijn mobiele abonnementen dinsdag op enkele punten een update. Volgens de virtuele operator geniet 85 procent van de abonnees daardoor automatisch van 50 procent meer data zonder meerprijs.

Het is de tweede keer in zes maanden tijd dat een aantal Mobile Vikings-gebruikers meer data voor z'n geld ontvangt. De jongste update heeft betrekking op de tariefplannen van 15, 20 en 29 euro. Voor 15 euro ontvang je voortaan geen 5 maar 10 gigabyte data per maand (+100%), het abonnement van 20 euro gaat van 10 naar 15 GB (+50%) en de formule van 29 euro biedt nu 50 GB per maand (voorheen 20 GB, een stijging van 150%).

Het tariefplan van 25 euro (was: 12 GB, onbeperkte minuten en sms'en) komt te vervallen. Gebruikers daarvan worden automatisch overgeschakeld naar het vernieuwde plan van 20 euro en ontvangen daardoor voortaan 3 GB data meer voor vijf euro minder.

De overige tariefplannen van 10 en 12 euro kregen in mei al een update en blijven vandaag ongewijzigd.

De aangepaste tarieven op een rij. © Mobile Vikings

