Mobile Vikings, de telecomoperator van mediagroep DPG Media, heeft de prijs van een groot deel van zijn abonnementen voor mobiele telefonie verlaagd. Dat meldt het bedrijf dinsdag.

Vooral de goedkopere abonnementen worden interessanter. De populaire Unlimited-formule met onbeperkte data, bellen en sms'en blijft 29 euro per maand kosten. Maar wie nu 15 euro per maand betaalt, zal bijvoorbeeld onbeperkt kunnen bellen in plaats van 150 minuten, en 5 GB data kunnen opsouperen in plaats van 2 GB.

Bestaande klanten zullen automatisch overgezet worden naar de nieuwe formules met meer data en belminuten. Wie dat extra verbruik niet nodig heeft, kan ook overstappen op een abonnement dat minder kost. Het abonnement dat tot nu toe 15 euro kostte, zakt naar 12 euro per maand.

Vorig jaar kreeg de operator herhaaldelijk te maken met technische problemen, waardoor Mobile Vikings heel wat klanten zag vertrekken. "De laatste maanden zijn we wel weer aan het groeien", zegt woordvoerder Timothy Schippers.

Om het vertrouwen helemaal te herstellen, biedt de operator voortaan een "kwaliteitsgarantie" aan, waarbij nieuwe en bestaande klanten voor alle nieuw geactiveerde nummers een proefperiode van 30 dagen krijgen. Zijn ze niet tevreden, dan kunnen ze hun geld terugkrijgen.

Vooral de goedkopere abonnementen worden interessanter. De populaire Unlimited-formule met onbeperkte data, bellen en sms'en blijft 29 euro per maand kosten. Maar wie nu 15 euro per maand betaalt, zal bijvoorbeeld onbeperkt kunnen bellen in plaats van 150 minuten, en 5 GB data kunnen opsouperen in plaats van 2 GB.Bestaande klanten zullen automatisch overgezet worden naar de nieuwe formules met meer data en belminuten. Wie dat extra verbruik niet nodig heeft, kan ook overstappen op een abonnement dat minder kost. Het abonnement dat tot nu toe 15 euro kostte, zakt naar 12 euro per maand.Vorig jaar kreeg de operator herhaaldelijk te maken met technische problemen, waardoor Mobile Vikings heel wat klanten zag vertrekken. "De laatste maanden zijn we wel weer aan het groeien", zegt woordvoerder Timothy Schippers.Om het vertrouwen helemaal te herstellen, biedt de operator voortaan een "kwaliteitsgarantie" aan, waarbij nieuwe en bestaande klanten voor alle nieuw geactiveerde nummers een proefperiode van 30 dagen krijgen. Zijn ze niet tevreden, dan kunnen ze hun geld terugkrijgen.