HR-dienstverlener SD Worx en MobileXpense - aanbieder van software om kosten te beheren - willen van digitale onkosten een integraal onderdeel in de loonadministratie maken.

Software om parkeerbonnetjes, restaurantrekeningen of kilometervergoedingen vereenvoudigd in te dienen is al jaren in opmars, denk maar aan Rydoo of SAP Concur. Die trend is ook de aanbieders van HR-diensten en loonadministratie niet ontgaan. Zo trekt HR-dienstverlener SD Worx nu de banden met MobileXpense aan dat gespecialiseerd is in software voor kostenbeheer.

SD Worx en MobileXpense werken al bijna 20 jaar samen in het Verenigd Koninkrijk - hotel- en restaurantketen Whitbread en bouwmaterialenleverancier Travis Perkins zijn grote klanten - en die samenwerking wordt nu verder uitgebreid naar alle landen waarin SD Worx actief is: België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

In eerste instantie wordt de MobileXpense-oplossing enkel opgenomen in het portfolio van SD Worx, maar beide bedrijven gaan ook uitdrukkelijk samen nieuwe software ontwikkelen om van kostenbeheer een integraal onderdeel te maken in de loonadministratie. In de eerste helft van volgend jaar moet de tool klaar zijn, eerst in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

MobileXpense wil meer van dit soort intensieve samenwerkingen opzetten: een van de prioriteiten van de amper twee maand geleden aangestelde nieuwe CEO Tine Vandenbreeden. "Onze samenwerking met SD Worx sluit naadloos aan bij de groeistrategie die we voor MobileXpense hebben uitgestippeld", aldus Vandenbreeden. "Gegeven het succes van onze samenwerking in het VK is het logisch dat we deze samenwerking naar een hoger niveau tillen en ons gezamenlijk aanbod naar de brede Europese markt brengen", klinkt het bij Kobe Verdonck, CEO van SD Worx.

