De mobiliteitsapplicatie Skipr heeft 7 miljoen euro opgehaald bij de bank Belfius en Lab Box, de start-upincubator van autogroep D'Ieteren Auto. Belfius wordt een referentieaandeelhouder van Skipr.

Skipr is een zogeheten MaaS-platform, wat staat voor Mobility as a Service, en helpt bedrijven om hun werknemers 'een volledig mobiliteitsspectrum' aan te bieden, met combinatie van eigen, gedeeld en openbaar vervoer. Skipr bundelt verschillende aanbieders waaronder de NMBS, De Lijn, Uber en Villo, maar laat ook toe een beroep te doen op huurwagens of parkeerfaciliteiten.

Uitbreiden naar Frankrijk

De mobiliteitsapp wil met de steun van de aandeelhouders een strategische positie in de Belgische markt verwerven en de leider worden op het vlak van eengemaakte oplossingen voor werknemersmobiliteit. Het aanbod wordt uitgebreid met extra mobiliteitsdiensten en er komen verdere investeringen om de gebruikerservaring te verbeteren, stelt het bedrijf. Skipr zal ook uitbreiden naar Frankrijk, en op een later moment ook naar andere markten.

Skipr is een zogeheten MaaS-platform, wat staat voor Mobility as a Service, en helpt bedrijven om hun werknemers 'een volledig mobiliteitsspectrum' aan te bieden, met combinatie van eigen, gedeeld en openbaar vervoer. Skipr bundelt verschillende aanbieders waaronder de NMBS, De Lijn, Uber en Villo, maar laat ook toe een beroep te doen op huurwagens of parkeerfaciliteiten.De mobiliteitsapp wil met de steun van de aandeelhouders een strategische positie in de Belgische markt verwerven en de leider worden op het vlak van eengemaakte oplossingen voor werknemersmobiliteit. Het aanbod wordt uitgebreid met extra mobiliteitsdiensten en er komen verdere investeringen om de gebruikerservaring te verbeteren, stelt het bedrijf. Skipr zal ook uitbreiden naar Frankrijk, en op een later moment ook naar andere markten.