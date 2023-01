In België is het amper mogelijk om je eigen modem te kiezen. Proximus laat het beperkt toe, maar AVM, de bekendste leverancier van alternatieve modems, ergert zich aan hoe het telecombedrijf daarmee omgaat.

In Nederland moeten operatoren sinds een jaar verplicht toelaten dat de consument zelf een modem kiest in plaats van de standaardmodem te nemen die de operator aanbiedt. België wil dezelfde weg opgaan. Tot die tijd is het bij Telenet simpelweg niet mogelijk. Proximus is iets flexibeler, maar dat kan beter zegt AVM, dat met zijn Fritz!Box die markt bedient.

'Voor ons als fabrikant is de Belgische markt een ramp,' vertelt Eric Van Uden, verantwoordelijk voor de Nederlandse markt bij AVM. 'Proximus eist dat elke firmware die we maken eerst naar hun testlab gaat, en doe je dat niet dan valt je modem terug naar ADSL-snelheid met 20 Mbps download en 1 Mbps upload. Vrolijk wordt je daar niet van.'

Dat systeem van whitelisting is niet alleen een rem op innovatie, maar ook op veiligheid, zegt Van Uden. 'Als er een security update nodig is, dan kunnen we dat in België maar uitrollen na hun goedkeuring.' Dat proces duurt volgens hem weken. Ook operatoren op het Proximus-netwerk, zoals EDPnet, zijn daaraan onderhevig.

Consumenten die hun eigen modem willen gebruiken blijven een minderheid, en ze kunnen altijd een eigen toestel achter het exemplaar van Telenet of Proximus zetten, maar dan moet je ook twee toestellen stroom geven die de facto dezelfde functie uitvoeren. Tegelijk zegt AVM dat hun toestellen meer functionaliteiten krijgen als je ze rechtstreeks aansluit op de inkomende internetverbinding. Ze kunnen dan bijvoorbeeld prioriteit geven aan bepaalde toestellen.

