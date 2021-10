Facebook Inc. wordt Meta, zo heeft CEO Mark Zuckerberg donderdag bekendgemaakt op Connect 2021, de jaarlijkse conferentie. Met de rebranding wil Zuckerberg focussen op het metaverse, een recent concept dat een volgende generatie van het internet omschrijft. Individuele platforms zoals Facebook, Instagram en Whatsapp behouden wel hun naam.

Facebook Inc., het moederbedrijf van het sociale netwerk, gaat met de rebranding door een hele transformatie. Behalve de naam en het logo zal vooral de toekomst veranderen. Zuckerberg onthulde namelijk plannen voor een metaverse, een online 3D wereld waar mensen kunnen gamen, werken en communiceren in een virtuele omgeving, dikwijls met VR Headsets.

In juli 2021 zei Zuckerberg nog dat hij verwacht dat de komende jaren 'mensen ons niet langer als vooral een socialmediabedrijf zullen zien, maar als een metaversebedrijf'.

'Ik ben trots op wat we tot nu toe hebben gebouwd, en ik ben enthousiast over wat er daarna komt - terwijl we verder gaan dan wat vandaag al mogelijk is, voorbij de beperkingen van schermen, voorbij de grenzen van afstand en natuurkunde, en naar een toekomst waarin iedereen bij elkaar aanwezig kan zijn, nieuwe kansen kan creëren en nieuwe dingen kan ervaren. Het is een toekomst die verder gaat dan één bedrijf en die door ons allemaal zal worden gemaakt'', zei de topman.

'Op dit moment is ons merk zo nauw verbonden met één product dat het onmogelijk alles kan vertegenwoordigen wat we vandaag doen, laat staan in de toekomst. Na verloop van tijd hoop ik dat we worden gezien als een metaverse bedrijf, en ik wil ons werk en onze identiteit verankeren in waar we aan bouwen', aldus Mark Zuckerberg.

'Onze nieuwe merknaam geeft weer waar we als bedrijf naar toe gaan en welke toekomst we willen bouwen. We kozen voor Meta omdat het 'verder gaan' kan betekenen. De naam weerspiegelt ons commitment aan het bouwen van social technologies die ons verder brengen dan wat digitale connectie op dit moment mogelijk maakt.', klonk het.

Bedoeling is vanaf 1 dcember de aandelen onder de 'stock ticker' MVRS te laten verhandelen.

