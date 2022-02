Moederbedrijf Facebook ruim 230 miljard dollar minder waard

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, is na de opening van de aandelenbeurzen in New York ruim 230 miljard dollar (ruim 200 miljard euro) aan beurswaarde kwijtgeraakt. Het aandeel ging 25 procent onderuit na een zwaar tegenvallend kwartaalbericht van het socialemediaconcern.

© Getty Images