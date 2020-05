Schwarz Group, het bedrijf achter onder meer warenhuisketen Lidl, werkt aan een cloud computingdienst die de concurrentie met AWS moet aangaan.

Schwarz Group is bezig met een bredere digitaliseringsstrategie en wil daarbij haar interne IT-diensten ook extern aanbieden. Die komen onder leiding van Stefan Herold, hoofd strategie en business management, schrijft het Duitse Lebelsmittelzeitung.

Schwarz IT telt vandaag al drieduizend werknemers en beheert twintigduizend servers. Hun eerste oefening was de coronacrisis waarbij tienduizenden eigen werknemers plots van thuis uit moesten werken waardoor de IT-infrastructuur een vertienvoudiging van de mobiele werkplekken moest ondersteunen.

Tegelijk rondde het moederbedrijf van Lidl recent de overname van digitaliseringsbedrijf Camao IDC af, waardoor er zeventig cloudspecialisten aan boord komen. Dat bedrijf heeft onder meer Siemens onder haar klanten.

Al moeten we ook nuanceren dat veel van de ambities van de groep onbekend zijn. De vergelijking met Amazon Web Services wordt snel gelegd omdat beide bedrijven ook in retail actief zijn. Maar in praktijk weten we niet hoeveel er vanuit de Scharz Group wordt geïnvesteerd in cloud computing.

Daarbij hoort ook de nuance dat 'een AWS worden' niet gewoon een kwestie van overnames en nieuwe datacenters is. Amazon begon al in 2002 met haar cloudactiviteiten en in 2006 onder de naam AWS en pompt bijzonder veel geld in infrastructuur, maar ook marketing, technologische innovatie en evangelisatie. Azure en Google zijn daarbij geduchte concurrenten, maar zelfs giganten als IBM en Oracle komen met hun cloudactiviteiten niet in de buurt van AWS.

Het is momenteel dus onduidelijk of de Schwarz Group vooral binnen Duitsland of Europa een kleine of middelgrote datacenterspeler wordt, of op lange termijn effectief zoals AWS, Azure, Google, IBM of Oracle een speler met enorme datacenters over (bijna) de hele wereld zal zijn.

