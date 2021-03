Het Chinese technologiebedrijf ByteDance, vooral bekend van de populaire filmpjesapp TikTok, wordt momenteel door beurshandelaren gewaardeerd op meer dan 250 miljard dollar. Het bedrijf zou plannen hebben voor een beursgang in Hongkong.

Daarmee is ByteDance, geholpen door de wereldwijde populariteit van TikTok en de Chinese binnenlandse kloon Douyin, waardevoller dan bijvoorbeeld het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil of frisdrankproducent Coca-Cola. Bij een eerdere financieringsronde werd nog een waarde van 140 miljard dollar toegekend aan ByteDance.

Vertrouwen in de toekomst

In de afgelopen weken is de waardering flink gestegen, aldus de ingewijden. Dat komt door vertrouwen bij beleggers in de toekomst van het bedrijf en in het beleid van topman Zhang Yiming, die ByteDance in 2012 oprichtte.

Onlangs nam Zhang nog een nieuwe financieel directeur in dienst, Chew Shou Zi. Die werkte eerder als financieel topman van de Chinese smartphonemaker Xiaomi en hielp bij de beursgang van dat bedrijf, meer dan twee jaar geleden. Investeerders lijken vertrouwen te hebben in de ervaren Chew bij ByteDance.

Daarmee is ByteDance, geholpen door de wereldwijde populariteit van TikTok en de Chinese binnenlandse kloon Douyin, waardevoller dan bijvoorbeeld het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil of frisdrankproducent Coca-Cola. Bij een eerdere financieringsronde werd nog een waarde van 140 miljard dollar toegekend aan ByteDance.In de afgelopen weken is de waardering flink gestegen, aldus de ingewijden. Dat komt door vertrouwen bij beleggers in de toekomst van het bedrijf en in het beleid van topman Zhang Yiming, die ByteDance in 2012 oprichtte.Onlangs nam Zhang nog een nieuwe financieel directeur in dienst, Chew Shou Zi. Die werkte eerder als financieel topman van de Chinese smartphonemaker Xiaomi en hielp bij de beursgang van dat bedrijf, meer dan twee jaar geleden. Investeerders lijken vertrouwen te hebben in de ervaren Chew bij ByteDance.