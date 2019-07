Vodafone mag het kabelnetwerk van Telenet-moederbedrijf Liberty Global overnemen in Duitsland, Hongarije, Tsjechië en Roemenië. Daarmee wordt de Britse mobiele operator een fors grotere speler.

De deal zelf dateert van mei vorig jaar en maakt van het Britse Vodafone - van origine vooral een mobiele speler - in Duitsland en Centraal-Europa een speler die zowel mobiel, vast internet als tv kan aanbieden. Vodafone betaalt 19 miljard euro of 22 miljard dollar voor de overname.

De Europese Commissie keurt de deal goed, al is ze wel onderhevig aan maatregelen. Zo moest Vodafone haar breedbandnetwerk openstellen aan Telefonica Deutschland. Marktleider Deutsche Telekom zegt tegelijk dat de maatregelen beperkt zijn en overweegt volgens Reuters in beroep te gaan. Eurocommissaris voor Mededinging margrethe Vestager wijst daarbij op de plicht van Vodafone om eerlijke prijzen en kwaliteitsvolle diensten te verzekeren na de overname.

Het totale netwerk in de vier landen beslaat 23,7 miljoen huishoudens. In Duitsland, de grootste markt, was Liberty Global actief onder de naam Unitymedia. Het bedrijf was geen rechtstreekse concurrent van Vodafone omdat beide spelers andere delen van Duitsland bedienden.