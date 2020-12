Het moederschip van het ruimtetoerisme waarmee Virgin Galactic wil uitpakken heeft zaterdag tijdens een testvlucht omwille van een technisch probleem rechtsomkeer moeten maken, zo heeft het bedrijf getwitterd.

Volgens Virgin Galactic is de ontsteking van de raketmotor van SpaceShipTwo, het uiteindelijke ruimetuig, niet tot een goed einde gebracht. SpaceShipTwo en de bemanning zijn er 'uitstekend aan toe'.

SpaceShipTwo was om 16.24 uur Belgische tijd opgestegen van op Spaceport America in de staat New Mexico. Maar de twee piloten maakten rechtsomkeer, om na een groot uur weer te landen. Virgin Galactic twitterde meerdere motoren voorhanden te hebben, en het vliegtuig te zullen inspecteren 'om snel de vluchten te hernemen'. Meer details gaf het bedrijf niet vrij.

SpaceShipTwo moet vanaf volgend jaar mensen in de ruimte brengen. Er zouden reeds 600 mensen een ticket ter waarde van 250.000 dollar hebben geboekt.

