Voor 46% van de bedrijven die in onze recente Career Guide (Data News 6/2022) aangeven dat ze IT'ers zoeken verloopt die zoektocht nu moeilijker in vergelijking met de periode voor de pandemie. 32% ziet geen verschil - voor corona was het ook al geen evidentie - en de resterende procenten zijn te verdelen onder 'nee' en 'geen mening'. Makkelijker is het er voor de meerderheid van de bedrijven dus zeker niet op geworden, wel integendeel. "Gekwalificeerd personeel zoeken is in alle sectoren moeilijk, maar is écht veel moeilijker als het over specifieke IT-profielen gaat", noteerde ik pas nog op het Gartner IT Symposium in Barcelona. Wat ik er ook noteerde en wat eigenlijk al lang geen nieuws meer is: dat een gebrek aan goeie ICT-werkkrachten een van de grootste - zo niet dé grootste - belemmering(en) is om de digitale transformatie te versnellen of succesvol uit te voeren.

Je gaat de war for talent echt niet winnen als je mensen irriteert met je technologie

Het maakt dat CIO's harder dan ooit mee hun best moeten doen om IT-talent te vinden én te houden. Ook in dit nummer vindt u de belangrijkste resultaten van onze jaarlijkse rondvraag rond uw carrière. Traditioneel vragen we daar ook naar de mogelijke redenen die u zouden aanzetten om van job te veranderen. Sinds enkele jaren is 'betere loonvoorwaarden' hier niet langer het topantwoord. Nee, de meeste IT'ers veranderen niet voor alleen maar een hogere bonus, maar doen het voor de jobinhoud. Omdat hun huidige job niet interessant (genoeg) meer is, of omdat de sfeer in het bedrijf niet goed zit. Wat ik ook in Barcelona geleerd heb, is dat we volgens Gartner nog een mogelijke reden aan ons lijstje moeten toevoegen: gebrekkige technologische tools om comfortabel je werk te kunnen doen. Ook het antwoord 'ons bedrijf heeft geen aantrekkelijke producten of diensten' is trouwens sterk toegenomen dit jaar: iets wat volgens de onderzoekers van Gartner een reden moet zijn voor ICT-bedrijven om toch ook te investeren in de nieuwste fel gehypte en daarom zeer visibele technologie. Kwestie van te tonen dat je als IT-bedrijf méé bent en niet risico-avers bent. Maar Gartner die aanraadt om in hypes te stappen? Dat is toch wel opmerkelijk.

De zoektocht naar goede IT'ers is echt moeilijker dan de zoektocht naar andere profielen

De verklaring voor dit alles zit hem dus in de war for talent. CIO's moeten die winnen willen ze een voorsprong nemen op hun concurrenten. En die war for talent kan je alleen winnen met een juiste mix aan technologische wapens, zo blijkt. Irritante of omslachtige sollicitatiesoftware, -platformen en - sites zijn voor een derde van alle sollicitanten al voldoende om het hele sollicitatieproces maar meteen stop te zetten. Bij werknemers die goeie ervaringen hebben met de applicaties die ze moeten gebruiken in hun bedrijf, is de kans dubbel zo groot dat ze aan de slag blijven in die organisaties. Gartner ziet ook een directe link tussen de juiste technische tools en de eigenlijke prestaties van werknemers. Werknemers die alles vinden wat ze nodig hebben, voelen zich minder moe, hebben meer zin om bij het bedrijf aan de slag te blijven, en presteren ook beter.

Tot zover de theorie, want in de praktijk blijkt ook dat een kwart van de werknemers in West-Europa zegt dat ze ook effectief over alle nodige, goeie technologie beschikken om efficiënt te kunnen werken. De quote die ik met rood omcirkelde? "Je gaat de huidige en stevige war for talent echt niet winnen als je mensen irriteert met je technologie." Dus beste CIO, u weet wat u te doen staat. Grijp die opportuniteit met beide handen. Investeer in technologie die er echt toe doet, in technologie die werknemers helpt om beter te presteren. Identificeer alle pijnpunten en werk ze weg. Want anders zijn uw werknemers weg.

Voor 46% van de bedrijven die in onze recente Career Guide (Data News 6/2022) aangeven dat ze IT'ers zoeken verloopt die zoektocht nu moeilijker in vergelijking met de periode voor de pandemie. 32% ziet geen verschil - voor corona was het ook al geen evidentie - en de resterende procenten zijn te verdelen onder 'nee' en 'geen mening'. Makkelijker is het er voor de meerderheid van de bedrijven dus zeker niet op geworden, wel integendeel. "Gekwalificeerd personeel zoeken is in alle sectoren moeilijk, maar is écht veel moeilijker als het over specifieke IT-profielen gaat", noteerde ik pas nog op het Gartner IT Symposium in Barcelona. Wat ik er ook noteerde en wat eigenlijk al lang geen nieuws meer is: dat een gebrek aan goeie ICT-werkkrachten een van de grootste - zo niet dé grootste - belemmering(en) is om de digitale transformatie te versnellen of succesvol uit te voeren. Het maakt dat CIO's harder dan ooit mee hun best moeten doen om IT-talent te vinden én te houden. Ook in dit nummer vindt u de belangrijkste resultaten van onze jaarlijkse rondvraag rond uw carrière. Traditioneel vragen we daar ook naar de mogelijke redenen die u zouden aanzetten om van job te veranderen. Sinds enkele jaren is 'betere loonvoorwaarden' hier niet langer het topantwoord. Nee, de meeste IT'ers veranderen niet voor alleen maar een hogere bonus, maar doen het voor de jobinhoud. Omdat hun huidige job niet interessant (genoeg) meer is, of omdat de sfeer in het bedrijf niet goed zit. Wat ik ook in Barcelona geleerd heb, is dat we volgens Gartner nog een mogelijke reden aan ons lijstje moeten toevoegen: gebrekkige technologische tools om comfortabel je werk te kunnen doen. Ook het antwoord 'ons bedrijf heeft geen aantrekkelijke producten of diensten' is trouwens sterk toegenomen dit jaar: iets wat volgens de onderzoekers van Gartner een reden moet zijn voor ICT-bedrijven om toch ook te investeren in de nieuwste fel gehypte en daarom zeer visibele technologie. Kwestie van te tonen dat je als IT-bedrijf méé bent en niet risico-avers bent. Maar Gartner die aanraadt om in hypes te stappen? Dat is toch wel opmerkelijk.De verklaring voor dit alles zit hem dus in de war for talent. CIO's moeten die winnen willen ze een voorsprong nemen op hun concurrenten. En die war for talent kan je alleen winnen met een juiste mix aan technologische wapens, zo blijkt. Irritante of omslachtige sollicitatiesoftware, -platformen en - sites zijn voor een derde van alle sollicitanten al voldoende om het hele sollicitatieproces maar meteen stop te zetten. Bij werknemers die goeie ervaringen hebben met de applicaties die ze moeten gebruiken in hun bedrijf, is de kans dubbel zo groot dat ze aan de slag blijven in die organisaties. Gartner ziet ook een directe link tussen de juiste technische tools en de eigenlijke prestaties van werknemers. Werknemers die alles vinden wat ze nodig hebben, voelen zich minder moe, hebben meer zin om bij het bedrijf aan de slag te blijven, en presteren ook beter. Tot zover de theorie, want in de praktijk blijkt ook dat een kwart van de werknemers in West-Europa zegt dat ze ook effectief over alle nodige, goeie technologie beschikken om efficiënt te kunnen werken. De quote die ik met rood omcirkelde? "Je gaat de huidige en stevige war for talent echt niet winnen als je mensen irriteert met je technologie." Dus beste CIO, u weet wat u te doen staat. Grijp die opportuniteit met beide handen. Investeer in technologie die er echt toe doet, in technologie die werknemers helpt om beter te presteren. Identificeer alle pijnpunten en werk ze weg. Want anders zijn uw werknemers weg.