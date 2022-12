directeur en privacyactivist bij 'the Ministry of Privacy'.

'We moeten ons schrap zetten voor véél meer aanvallen en datadiefstallen bij instanties en besturen', schrijft privacyactivist Matthias Dobbelaere-Welvaert over de hackers die stadsdiensten van Antwerpen binnendrongen. 'We kunnen weinig meer doen dan hopen dat men hier iets uit leert.'

Ah, Antwerpen. Best wel een mooie stad, maar ik woon er niet. Op de Meetjeslandse parking waar ik vertoef, zijn de koeien baas, maar het is er toch net wat rustiger. Ook rustiger is het momenteel in mijn gemeente, waar de paniek nog niet is losgeslagen en waar men nog lustig vingerafdrukken pleurt op nieuwe identiteitskaarten. 'Het zal hier wel niet voorkomen', denken ze daar vast. Dan moeten ze misschien eens Diest bezoeken.

