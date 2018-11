Mogelijk 2.000 ontslagen op stapel bij CA Technologies

Dat er ontslagen vallen, heeft Broadcom ondertussen bevestigd, al wil het niet officieel zeggen hoeveel. De meeste schattingen liggen op 2.000 jobs die in de VS zouden verdwijnen. Dat komt neer op zo'n veertig procent van het totale aantal Amerikaanse medewerkers.

CA Technologies had ongeveer 11.000 werknemers, waaronder een kantoor in Zaventem, voordat het werd overgenomen door chipgigant Broadcom voor 19 miljard dollar. Die overname is vorige week afgerond, waardoor het nu blijkbaar tijd is om het bedrijf te 'stroomlijnen'.

"Werknemers zijn belangrijk voor ons succes, en alle beslissingen over hoe we onze medewerkers integreren worden met de nodige voorzichtigheid bekeken. Zoals met elke overname, willen we de talenten aligneren om op de meest effectieve manier de opportuniteiten van de hedendaagse markt na te streven", meldt Broadcom in een mededeling aan The Register.

De chipgigant is al een tijdje op overnamejacht. Vorig jaar kocht het al opslag- en databedrijf Brocade over, waar het in juni ook al 1.100 mensen de deur uit zette. In maart had Broadcom dan weer 121 miljard dollar over voor concurrent Qualcomm. Het Amerikaanse Witte Huis stelde daar echter zijn veto, omdat het (Chinese) Broadcom met zo'n overname de nationale veiligheidsbelangen in de VS gevaar zou kunnen brengen.