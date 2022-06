AMD onderzoekt de claim van een hackersbende die beweert ettelijke gigabytes aan interne bedrijfsdata te hebben gestolen. De groep wil de data verkopen.

RansomHouse, een bende die eerder al grote bedrijven digitaal binnendrong en afperste, beweert op Telegram dat het data heeft van chipmaker AMD. De bende beweert dat een partner een jaar geleden op hun bedrijfsnetwerk geraakte en daar tot begin dit jaar toegang had tot gegevens.

In een reactie aan BleepingComputer zegt RansomHouse dat er geen ransomware werd gebruikt, maar dat AMD zeer eenvoudige wachtwoorden gebruikte om hun netwerken te beschermen. Het wil AMD naar eigen zeggen niet chanteren om te betalen, maar de bende wil de data graag aan anderen verkopen.

Wat die data precies is, en of ze echt is, blijft wel onduidelijk. BleepingComputer kreeg onder meer een bestand met de omschrijving van zeventigduizend toestellen en interne inloggegevens die van AMD afkomstig zouden zijn. Maar de site bevestigt niet of het zeker is dat die data echt zijn.

AMD zelf zegt aan de site dat het op de hoogte is van de claims van RansomHouse. De enige commentaar die het bedrijf momenteel geeft is dat het de zaak onderzoekt, zonder te bevestigen of ontkennen dat er effectief gevoelige gegevens zijn gestolen.

