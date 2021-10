Bij NTT Belgium in Diegem verdwijnen rond de 70 banen. Het gaat om personeelsleden van de administratieve afdeling. De IT-integrator wil de taken van die dienst uitbesteden aan een externe provider.

Oorspronkelijk was er sprake van 93 ontslagen. 'Tijdens de gesprekken over de herstructurering is dat aantal gelukkig gevoelig verminderd met een twintigtal mensen', zegt vakbondssecretaris Peter Darin van de christelijke vakbond ACV Puls. Zonder concrete cijfers te noemen had ook NTT Belgium-topman Pierre Dumont de redactie van Data News al laten weten dat het 'absoluut niet om negentig banen' zou gaan.

Sociaal plan

Volgens Darin ligt er sinds vrijdag een sociaal plan op tafel voor de werknemers die op zoek moeten naar een andere baan. 'Intussen wordt de procedure-Renault opgestart, waarbij ACV Puls inzet op een zo laag mogelijk aantal ontslagen. We kijken bijvoorbeeld ook nog of er natuurlijk verloop mogelijk is, of mensen die vrijwillig willen vertrekken.' Tegen half november zou duidelijk moeten zijn hoeveel banen er daadwerkelijk verdwijnen bij de IT-integrator.

Het grotendeels opdoeken van de eigen administratieve afdeling bij NTT Belgium is een beslissing van het Japanse moederbedrijf NTT Global (Nippon Telegraph and Telephone). 'Net als veel andere bedrijven dat doen heeft NTT een strategische beslissing genomen om de handen in elkaar te slaan met een gespecialiseerde serviceprovider, die ons in staat stelt om efficiënter te werken en uit te groeien tot een sterkere organisatie', verklaarde het bedrijf desgevraagd.

'De herstructurering terugdraaien zit er niet meer in', zegt Peter Darin van ACV Puls. 'Belangrijk is nu dat er goed sociaal plan ligt voor de mensen die moeten vertrekken, en dat er stabiliteit komt voor het personeel dat blijft.'

