Apple zou op 23 maart zijn eerste grote (online) productlancering van het jaar houden, zo galmt het in het geruchtencircuit. Het event zou grotendeels in het teken staan van nieuwe iPads, maar de kans is groot dat de techreus uit Cupertino nog enkele andere aankondigingen doet. Een overzicht van wat wij verwachten.

Een van de Apple-gadgets waarvan elk moment een nieuwe versie kan verschijnen, is de iPad Pro. Het vorige model is deze maand precies een jaar op de markt, en dat is bij Apple doorgaans hét moment voor een upgrade.

Beter beeldscherm

Verwacht wordt dat de volgende 12,9-inch iPad Pro de eerste Apple-tablet zal worden met een zogeheten mini-LED-display. Dit nieuwe type scherm is energiezuiniger dan dat van de huidige iPads, maar biedt daarnaast ook een betere beeldkwaliteit met meer helderheid, een donkerder zwart en een hogere contrastratio. Een mini-LED-display is overigens wel nog een LCD-scherm, met het verschil dat er minuscule ledjes in verwerkt zitten, die afzonderlijk kunnen worden in- en uitgeschakeld. Apple zou daarnaast ook aan iPads met OLED-schermen werken, maar die zouden volgens insiders pas op een later tijdstip op de markt komen.

Naast verbeterde schermtechnologie zou de 2021 iPad Pro ook beschikken over 5G-technologie (op de topmodellen) en worden uitgerust met Apples nieuwste mobiele processor, de A14X Bionic.

A few more things...

Behalve nieuwe iPads verwachten we op 23 maart ook eindelijk de langverwachte AirTags: kleine handige trackers waarmee je allerlei spullen kan terugvinden, zoals een sleutelbos of een handtas. Concurrent Samsung introduceerde met de SmartTags in januari al een dergelijk product, en dus kan Apple niet langer achterblijven.

Andere geruchten spreken over de komst van geüpdatete AirPods (de hoofdtelefoons van Apple) en/of een nieuwe versie van de Apple TV settopbox. Dat laatste wordt overigens wel hoog tijd, want de vorige versie dateert intussen alweer van september 2017. Een nieuw model zou ook de streamingdienst van het bedrijf, Apple TV+, een duwtje in de rug kunnen geven: er zijn ongetwijfeld heel wat potentiële klanten van die dienst die de aanschaf van een abonnement uitstellen totdat de Apple TV (een van de manieren om de streamingdienst op je tv te bekijken) zijn broodnodige upgrade krijgt.

Een ander toestel dat ongetwijfeld in de pijplijn zit, is een nieuwe iMac op basis van Apples eigen M1 Silicon-processor. Tot nu toe rustte het bedrijf immers uitsluitend zijn laptops én de Mac mini met deze krachtbron uit. Een ander teken aan de wand is dat Apple gaat stoppen met de verkoop van de exclusieve (want donkergrijze en vooral zeer prijzige) iMac Pro. Er wordt momenteel nog maar één variant aangeboden en ook die is maar beschikbaar 'zolang de voorraad strekt'. Apple stelt in een reactie dat professionele klanten waarschijnlijk genoeg hebben aan de snelste iMacs uit de 2020-serie. Bovendien is het vrij zeker dat er dit jaar nog een compleet nieuw model zal verschijnen, met de eerdergenoemde M1-processor onder de motorkap.

Aandacht, aandacht

Op dinsdag 23 maart moet Apple de spotlights overigens wel delen met de Chinese smartphonefabrikant OnePlus, dat op die dag zijn nieuwe OnePlus 9 Series boven de doopvont houdt. Mede daardoor bestaat de kans dat Apple zijn event uiteindelijk een week zal uitstellen naar 30 maart. Dat zal pas echt duidelijk worden wanneer het bedrijf de uitnodigingen voor het digitale event gaat uitsturen.

