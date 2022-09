Een internationaal team van wetenschappers heeft twee superaardes ontdekt waarvan er een mogelijk bewoonbaar is. Dat meldt de universiteit van Luik. Het team wordt geleid door Laetitia Delrez, astrofysicus aan de ULiège.

De term superaarde wordt gegeven aan planeten die zich rond andere sterren bevinden en een massa hebben die groter is dan die van de aarde. De eerste planeet, die de naam LP 890-9b kreeg, werd aanvankelijk geïdentificeerd door de ruimtetelescoop Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) van NASA. Die zoekt namelijk naar exoplaneten die rond nabije sterren draaien. LP 890-9b is ongeveer dertig procent groter dan de aarde en kan in slechts 2,7 dagen volledig de baan rond zijn ster afleggen.

Speculoos

De onderzoekers van de ULiège gebruikten hun Speculoos-telescopen (Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars) om het bestaan van de planeet te bevestigen en hem beter in kaart te brengen. Zulke telescopen worden ook gebruikt om op zoek te gaan naar andere planeten die mogelijk door Tess over het hoofd werden gezien.

Op die manier is een tweede superaarde ontdekt, klinkt het. Die kreeg de naam LP 890-9c mee en is met een massa veertig procent groter dan de aarde vergelijkbaar met de eerste. De omlooptijd, de tijd die de planeet erover doet om de baan rond zijn ster af te leggen, is wel langer met 8,5 dagen.

'Hoewel deze planeet zeer dicht bij zijn ster staat, op een afstand die ongeveer tien keer kleiner is dan die van Mercurius tot onze zon, is de hoeveelheid stellaire straling die hij ontvangt nog steeds laag, en zou de aanwezigheid van vloeibaar water op het oppervlak mogelijk kunnen zijn', verklaart Francisco J. Pozuelos, onderzoeker aan het Astrofysisch Instituut van Andalusië.

Verder onderzoek

De wetenschappers zullen verder onderzoek voeren om de planeet beter te leren kennen. 'De ontdekking van LP 890-9c biedt ons een unieke kans om de kleinste en koudste sterren in ons naburig zonnestelsel en de bewoonbaarheidsomstandigheden beter te begrijpen', besluit ULiège-astrofysicus Laetitia Delrez die het team leidt. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Astronomy & Astrophysics.

