Een ransomware-aanval op een ziekenhuis zorgde voor vertraging in de behandeling van aan patiënt die uiteindelijk overleed. De politie start een onderzoek.

Een vrouw die in levensgevaar naar het ziekenhuis van Düsseldorf in Duitsland werd gebracht, is overleden nadat ze moest worden verplaatst naar een verder afgelegen behandelingscentrum. Het ziekenhuis van Düsseldorf was op dat moment slachtoffer van een ransomware-aanval, waardoor het de patiënte niet kon behandelen.

Die verplaatsing, en het uur vertraging dat haar behandeling daardoor opliep, is mogelijk mee verantwoordelijk voor haar dood. Daarom is de Duitse politie een onderzoek gestart naar onbekenden die de aanval uitvoerden, op grond van nalatige doodslag. Het voorval gebeurde vorige week vrijdag, en wordt nu door Duitse media en Associated Press gemeld.

Het is niet duidelijk wie, of welke ransomware, achter de aanval op het hospitaal zit. De lokale justitie in Noordrijn-Westfalen spreekt over een aanval die dertig hospitaalservers versleutelde, en een bericht aan de Heinrich Heine Universiteit, waaraan het hospitaal is gelinkt, om de aanvallers te contacteren. De politie van Düsseldorf zou de aanvallers gemeld hebben dat ze een ziekenhuis hadden aangevallen, niet de universiteit. Daarna zouden ze een decryptiesleutel hebben doorgegeven. De aanvallers zijn momenteel niet meer bereikbaar.

Een vrouw die in levensgevaar naar het ziekenhuis van Düsseldorf in Duitsland werd gebracht, is overleden nadat ze moest worden verplaatst naar een verder afgelegen behandelingscentrum. Het ziekenhuis van Düsseldorf was op dat moment slachtoffer van een ransomware-aanval, waardoor het de patiënte niet kon behandelen. Die verplaatsing, en het uur vertraging dat haar behandeling daardoor opliep, is mogelijk mee verantwoordelijk voor haar dood. Daarom is de Duitse politie een onderzoek gestart naar onbekenden die de aanval uitvoerden, op grond van nalatige doodslag. Het voorval gebeurde vorige week vrijdag, en wordt nu door Duitse media en Associated Press gemeld.Het is niet duidelijk wie, of welke ransomware, achter de aanval op het hospitaal zit. De lokale justitie in Noordrijn-Westfalen spreekt over een aanval die dertig hospitaalservers versleutelde, en een bericht aan de Heinrich Heine Universiteit, waaraan het hospitaal is gelinkt, om de aanvallers te contacteren. De politie van Düsseldorf zou de aanvallers gemeld hebben dat ze een ziekenhuis hadden aangevallen, niet de universiteit. Daarna zouden ze een decryptiesleutel hebben doorgegeven. De aanvallers zijn momenteel niet meer bereikbaar.