Amerikaanse autoriteiten kijken naar een reeks tieners en jongvolwassenen in het onderzoek rond de grote Twitterhack in juli.

In juli van dit jaar werden verschillende Twitter accounts van bekende figuren overgenomen bij een grote hack. Onder meer de accounts van Barack Obama, Elon Musk en Bill Gates begonnen plots te tweeten over een Bitcoin-campagne, die uiteraard oplichterij bleek te zijn. De hele situatie zou zo'n 100.000 dollar hebben opgebracht voor de hackers.

Bij de verdachten blijkt nu ook een zestienjarige Amerikaan uit de staat Massachusetts te zijn. Volgens de krant The New York Times speelde die een belangrijke rol bij de hack. Uit een rapport in de krant moet blijken dat de FBI een huiszoekingsbevel voor de tiener heeft gekregen.

Volgens Twitter werden medewerkers van het sociale netwerk via spearphishing overhaalt om logingegevens voor interne systemen over te maken. Via die systemen konden de hackers vervolgens de controle nemen over een hele reeks accounts.

In het onderzoek werd tot nu toe ene Graham C., een zeventienjarige uit de staat Florida aangeduid als het brein achter de aanval. Justitie heeft ook een negentienjarige Brit, Mason S. en een 22-jarige Nima F. uit de Amerikaanse staat Florida als verdachten aangeduid. Nu zouden ze dus ook een tweede tiener onderzoeken die mogelijk een belangrijke rol speelde.

De hack was een van de grootste in de geschiedenis van Twitter, en al zeker een van de meest beschamende. De schaal en de manier van werken doet vragen rijzen over de beveiligingsprocedures bij het sociale netwerk, en of Twitter wel genoeg doet om misbruik door werknemers te voorkomen.

