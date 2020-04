Iraanse staatshackers hebben geprobeerd een cyberaanval uit te voeren op de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Ze probeerden binnen te dringen in de privéaccounts van medewerkers, meldt persbureau Reuters op basis van vier bronnen rond de VN-organisatie.

Iran is zwaar getroffen door het coronavirus. Volgens officiële cijfers telt het land meer dan 50.000 besmettingen en ruim 3.000 doden. De WHO is betrokken bij de strijd tegen de wereldwijde pandemie.

De huidige aanvalspoging zou op 2 maart zijn begonnen. Medewerkers kregen phishingmails die zogenaamd van Google afkomstig waren. Zo probeerden de hackers gebruikersnamen en wachtwoorden in handen te krijgen. De schadelijke websites die de aanvallers gebruikten, waren eerder door Iran gebruikt voor cyberaanvallen tegen Iraanse vluchtelingen.

De WHO bevestigt dat er phishingmails zijn verstuurd naar persoonlijke mailadressen van medewerkers, maar zegt niet te weten wie daarvoor verantwoordelijk is. 'Voor zover wij weten is geen enkele hackpoging geslaagd', laat een woordvoerder weten. Iran ontkent elke betrokkenheid en spreekt van 'leugens om de druk op Iran op te voeren'.

