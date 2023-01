Molengeek in Sint-Jans-Molenbeek, waar jongeren IT-opleidingen kunnen volgen, heeft woensdag bezoek gekregen van Kate Behncken, hoofd filantropie bij Microsoft. Ze kwam een kijkje nemen bij de studenten van de gloednieuwe opleiding cybersecurity, die past binnen het meerjarige investeringsprogramma Digital AmBEtion van Microsoft.

Het is de eerste keer dat Molengeek een opleiding rond cybersecurity organiseert. In samenwerking met Microsoft krijgen op termijn honderdvijftig jongeren de kans om deel te nemen aan de opleiding. Een eerste groep van vijftien personen is nu aan de vooropleiding begonnen en start in februari aan de negen maanden durende vorming.

'Het is erg indrukwekkend dat Molengeek barrières weghaalt, zodat iedereen - ook mensen met een niet-schoolse achtergrond - zich deze veelgevraagde vaardigheden eigen kan maken', aldus Behncken.

Sluimerend probleem

De opleiding is populair, want er waren tweehonderd kandidaten voor de eerste vijftien plaatsen. Aan het eind van de rit krijgen de afgestudeerden een certificaat van Microsoft dat hun kennis en vaardigheid aantoont, want de technologiereus heeft de opleiding zelf mee vorm gegeven. Een job vinden in de sector van de cybersecurity mag nadien geen probleem zijn.

'Een van de uitdagingen is het stijgend aantal cyberaanvallen. Maar er is een ander sluimerend probleem: er zijn niet genoeg mensen met de juiste vaardigheden om bedrijven en mensen veilig te houden', besluit Behncken.

Microsoft investeert in totaal in 25 landen in opleidingen rond cyberveiligheid, onder meer met het doel om de vrouwelijke aanwezigheid in deze sector te verhogen.

