Betaalprovider Mollie, met een Belgisch kantoor in Gent, heeft Michaela LeBlanc Weber aangesteld als vice president Partnerships. Leblanc Weber komt over van FIS-onderdeel Worldpay, waar ze actief was als senior vice president Enterprise Partners.

In haar nieuwe functie moet Michaela LeBlanc Weber de banden van Mollie met lokale en wereldwijde partners versterken. Daarnaast gaat ze het partnernetwerk van het bedrijf uitbouwen om zo kleine en middelgrote retailers toegang te bieden tot SaaS-oplossingen. 'Hierdoor wordt het speelveld gelijkgetrokken en kunnen zij concurreren met grotere e-commercespelers', klinkt het bij de betaalprovider.

Voorvechter voor vrouwen in tech

'We zijn erg blij dat we Michaela binnen ons team mogen verwelkomen. Zij is een zeer ervaren expert op het gebied van fintech en betalingsprocessen en staat bekend om haar vermogen om krachtige partnerships voor de lange termijn op te bouwen', zegt Ken Serdons, CCO van Mollie.

Voordat Michaela Leblanc Weber bij Mollie in dienst trad, was zij bij Worldpay verantwoordelijk voor het beheer van wereldwijde partnerrelaties. Daarvoor werkte ze voor de private equity-divisie van Bain & Co. Haar focus lag daar op fintech- en betalingsbedrijven. Daarnaast is Michaela een voorvechter voor vrouwen in de technologiesector. Zij is de voormalig medevoorzitter van de EMEA-organisatie van FIS Empower, het professionele vrouwennetwerk van FIS, en oprichter van het Women's Mentoring Network van Worldpay.

