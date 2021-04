Payment serviceprovider Mollie, met een Belgisch kantoor in Gent, heeft Rogier Schoute aangesteld als Chief Product Officer. Schoute was eerder werkzaam bij Booking.com waar hij twee jaar lang aan het hoofd stond van de afdeling die betaalproducten ontwikkelt.

Schoute werkte ook ruim acht jaar voor Klarna en kwam daar, in 2018, voor het eerst in aanraking met Mollie. Hij richtte zich voornamelijk op de betaalproductontwikkeling: in 2015 werd Schoute Director of Core Payments, een jaar later VP Product Payments. In 2017 nam hij de verantwoordelijkheid voor de global partnerships op zich, maar in januari 2019 besloot hij het bedrijf te verruilen voor Booking.com.

'Grote groeiambities'

Over zijn overstap naar Mollie zegt Schoute: 'Ik ben vooral blij om onderdeel van Mollie te worden door het potentieel van het bedrijf. Het team, de cultuur en de technologie zijn nog sterker dan drie jaar geleden. Mollie wordt gesteund door TCV en heeft een nieuw leiderschapsteam dat grote groeiambities heeft.'

'Rogier Schoute is een belangrijke toevoeging aan het team', aldus Shane Happach, CEO van Mollie. 'Onze Series B-financieringsronde draaide om het versnellen van geografische groei en investeren in product en engineering. In februari kondigden we onze uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk aan. Nu voegt Rogier zich bij ons om de leiding te nemen over de ontwikkeling van de next-generation Mollie-betalingen en het financiële-dienstverleningsaanbod. Zijn ervaring in zowel het mogelijk maken als managen van snelle groei zal een belangrijke rol spelen voor Mollie.'

