Het sociale netwerk Instagram, onderdeel van de Meta-groep die ook het moederbedrijf is van Facebook, heeft een boete van 405 miljoen euro opgelopen wegens het onvoldoende beschermen van de gegevens van minderjarigen. Dat laat de Data Protection Commission (DPC) uit Ierland weten. DPC spreekt in naam van de Europese Commissie.

'We hebben afgelopen vrijdag ons definitieve besluit genomen en dat bestaat uit een boete van 405 miljoen euro. Details worden volgende week gepubliceerd', zegt een vertegenwoordiger van de Irish Data Protection Commission (DPC) aan AFP.

Het is de zwaarste beslissing die door deze autoriteit is opgelegd sinds 2018, toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) meer bevoegdheden gaf aan toezichthouders om consumenten te beschermen tegen de overheersing van Facebook, Google, Apple en Twitter.

De Irish Data Protection Commission (DPC) houdt namens de EU toezicht op Facebook, aangezien dat bedrijf zijn regionale hoofdkantoor in Ierland heeft.

De toezichthouder had eind 2020 een onderzoek geopend om te bepalen of de applicatie de nodige waarborgen had getroffen om gebruikersgegevens te beschermen, vooral als de gebruikers minderjarig zijn. Gebruikers moeten minstens 13 jaar zijn voor ze een account op Instagram mogen openen.

De DPC was vooral bezorgd dat gebruikers onder de 18 jaar te gemakkelijk konden overstappen naar een professioneel account. Dit type account vereist dat gebruikers hun contactgegevens openbaar maken, wat betekent dat ze zichtbaar zijn voor iedereen op het sociale netwerk. De toezichthouder verweet Instagram ook dat de inhoud van de accounts van minderjarigen standaard op bepaalde tijden openstond voor alle gebruikers en niet beperkt was tot alleen goedgekeurde abonnees.

Een woordvoerder van Meta vertelde RTE media dat de groep van plan was in beroep te gaan en merkte op dat het onderzoek had gekeken naar instellingen die het afgelopen jaar waren veranderd.

