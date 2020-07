Motorola heeft tijdens een online event zijn nieuwe moto g 5G plus voorgesteld, een smartphone met - uiteraard - 5G-technologie aan boord, maar ook met een 48MP quad-camerasysteem en een 21:9 CinemaVision-scherm.

Bij het 6,7-inch grote beeldscherm van de nieuwe moto g 5G plus valt naast de (extra) langwerpige beeldverhouding ook de hoge verversingsfrequentie van 90Hz op. Die moet bij films, in games en in bepaalde apps garant staan voor uiterst vloeiende beelden. Het Full HD+ scherm is ook gecertificeerd voor HDR10, voor meer contrast en kleurechtheid bij content die deze beeldtechnologie ondersteunt.

Dubbele selfiecamerasysteem

De moto g 5G plus vormt ook het debuut voor Motorola's dubbele selfiecamerasysteem met groothoeklens. Volgens de fabrikant passen er daardoor tot vier keer meer mensen (of achtergrond) op een foto. Aan de achterzijde beschikt de nieuwe moto zelfs over vier camera's. Er is een hoofdsensor van 48MP met Quad Pixel-technologie, een groothoeklens, een dieptesensor voor realistische bokeh-effecten (vervaagde achtergronden) en een macrocamera voor opnames van zeer dichtbij, bijvoorbeeld van insecten of bloemen.

De moto g 5G plus wordt aangedreven door het Qualcomm Snapdragon 765 Mobile Platform met het X52 Modem-RF-systeem. De accu van 5.000 mAh gaat volgens Motorola wel twee dagen mee en kan daarna snel worden bijgetankt via een 20W TurboPower-oplader.

Twee uitvoeringen

De moto g 5G plus is vanaf eind juli in de Benelux beschikbaar in twee varianten, beginnend bij 349,99 euro voor de versie met 4 GB RAM en 64 GB opslag. Het andere model kost 399,99 euro en biedt 6 GB RAM en 128 GB opslag.

