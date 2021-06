Ben jij er zo eentje die z'n mobiele telefoon om de haverklap op de grond of in de toiletpot laat kukelen? Dan is wat extra robuustheid geen overbodige luxe. De Motorola Defy weet precies dàt te leveren, dankzij een samenwerking met 'rugged smartphone'-specialist Bullit Group.

Rugged oftewel extra robuuste smartphones zijn geen nieuw verschijnsel, maar de meeste fabrikanten van zulke toestellen mikken ermee op typische doelgroepen als bouwvakkers en avonturiers. Met de Defy heeft Motorola vooral de gewone consument voor ogen, en dan met name de gebruikers die inmiddels met hun voornaam worden aangesproken bij het zoveelste bezoek aan de smartphonehersteldienst. Daar zijn er trouwens best veel van: volgens Motorola kreeg 34 procent van de consumenten in de afgelopen drie jaar te maken met een kapotte of beschadigde telefoon.

'Geen concessies'

Hoe stoer de Defy dan wel is? Allereerst is het toestel - uiteraard - stof- en waterdicht volgens de IP68-certificering. Praktisch betekent dit dat de telefoon 35 minuten onder water mag blijven tot op een diepte van anderhalve meter, dit dankzij de dubbel afgedichte behuizing. Ook ishet mobieltje valbestendig tot 1,80 meter (volgens de militaire MIL SPEC 810H-standaard) en bestand tegen extreme temperaturen en trillingen.

Omdat de Defy moet gaan concurreren met klassieke (lees: schadegevoelige) smartphones, heeft Motorola naar eigen zeggen geen concessies gedaan op het gebied van prestaties, vermogen en batterijduur. Zo heeft de smartphone een accu van 5000mAh die tot twee dagen meegaat en daarna snel kan worden opgeladen met de bijgeleverde 20W TurboPower-charger. Processor van dienst is een Qualcomm SD662 2GHz octa-core die geflankeerd wordt door 4GB werkgeheugen en 64GB opslag (uitbreidbaar via een microSD-kaart). Het toestel draait Android 10, maar krijgt volgens de fabrikant in de herfst een update naar versie 11.

Scherm en camera

Het 6,5-inch scherm biedt HD+-resolutie en wordt beschermd door dik Corning Gorila Glass Victus. Verder aan boord: een camera van 48megapixel (f1.8), plaats voor twee simkaarten, een waterdichte 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting en een programmeerbare sneltoets. Wat dan weer ontbreekt is 5G-connectiviteit.

De nieuwe Motorola Defy is beschikbaar in de kleuren Forged Green en Zwart, en krijgt een richtprijs mee van 329 euro.

Defy smartphone. © Motorola

Rugged oftewel extra robuuste smartphones zijn geen nieuw verschijnsel, maar de meeste fabrikanten van zulke toestellen mikken ermee op typische doelgroepen als bouwvakkers en avonturiers. Met de Defy heeft Motorola vooral de gewone consument voor ogen, en dan met name de gebruikers die inmiddels met hun voornaam worden aangesproken bij het zoveelste bezoek aan de smartphonehersteldienst. Daar zijn er trouwens best veel van: volgens Motorola kreeg 34 procent van de consumenten in de afgelopen drie jaar te maken met een kapotte of beschadigde telefoon.Hoe stoer de Defy dan wel is? Allereerst is het toestel - uiteraard - stof- en waterdicht volgens de IP68-certificering. Praktisch betekent dit dat de telefoon 35 minuten onder water mag blijven tot op een diepte van anderhalve meter, dit dankzij de dubbel afgedichte behuizing. Ook ishet mobieltje valbestendig tot 1,80 meter (volgens de militaire MIL SPEC 810H-standaard) en bestand tegen extreme temperaturen en trillingen.Omdat de Defy moet gaan concurreren met klassieke (lees: schadegevoelige) smartphones, heeft Motorola naar eigen zeggen geen concessies gedaan op het gebied van prestaties, vermogen en batterijduur. Zo heeft de smartphone een accu van 5000mAh die tot twee dagen meegaat en daarna snel kan worden opgeladen met de bijgeleverde 20W TurboPower-charger. Processor van dienst is een Qualcomm SD662 2GHz octa-core die geflankeerd wordt door 4GB werkgeheugen en 64GB opslag (uitbreidbaar via een microSD-kaart). Het toestel draait Android 10, maar krijgt volgens de fabrikant in de herfst een update naar versie 11.Het 6,5-inch scherm biedt HD+-resolutie en wordt beschermd door dik Corning Gorila Glass Victus. Verder aan boord: een camera van 48megapixel (f1.8), plaats voor twee simkaarten, een waterdichte 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting en een programmeerbare sneltoets. Wat dan weer ontbreekt is 5G-connectiviteit.De nieuwe Motorola Defy is beschikbaar in de kleuren Forged Green en Zwart, en krijgt een richtprijs mee van 329 euro.