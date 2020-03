Doordat het Mobile World Congress eind februari werd afgelast door het coronavirus, kiezen veel smartphonebouwers ervoor om hun nieuwe toestellen dezer dagen gespreid te lanceren. Zo verwachten we donderdag een aantal nieuwe Nokia's en onthulde Motorola zopas al zijn nieuwe e6s.

De Moto e6s is het nieuwe instapmodel van Motorola. Het toestel ligt begin april in de winkel en krijgt een prijskaartje mee van 99,99 euro. De smartphone biedt op het eerste gezicht flink wat waar voor dat geld. Zo is de e6s uitgerust met een groot Max Vision-display van 6,1-inch en met een dual-camerasysteem. Dat bestaat uit een camera van 13 megapixel en een dieptesensor, die volgens Motorola voor mooiere portretfoto's en realistische bokeh-effecten (onscherpte op de achtergrond) zorgen.

Verder aan boord: een vingerafdruksensor, een octa-core processor van 2 GHz en 32 GB opslaggeheugen. Die capaciteit kan desgewenst worden uitgebreid via een microSD-kaart van maximaal 256 GB. De Moto e6s komt maar in één kleur op de Belgische markt, te weten Peacock Blue.

