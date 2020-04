Lenovo-dochter Motorola heeft zijn nieuwste topsmartphone aangekondigd, de edge. Het toestel valt vooral op door zijn 5G-connectiviteit, groot scherm met gebogen randen en krachtige accu. Later volgt er ook nog een meer krachtige edge+.

De Moto edge wordt aangedreven door de Snapdragon 765-processor van Qualcomm, die over een geïntegreerde 5G-modem beschikt. De telefoon komt verder met 6 gigabyte werkgeheugen, een opslagcapaciteit van 128 GB, en een 6,7-inch Endless Edge-scherm dat aan de zijkanten '90 graden' gebogen afloopt. Het display biedt een beeldverhouding van 21:9 en kan volgens de fabrikant een miljard kleurtinten weergeven. Voor de liefhebber: het scherm ondersteunt ook HDR10 en biedt een refresh rate van 90 Hz.

Handige functies in de rand

De gebogen randen van het display zijn ook handig wanneer je de telefoon niet in je hand hebt. Ze lichten op om de oplaadstatus van de batterij, inkomende oproepen, alarmen en meldingen weer te geven.

Een andere blikvanger is het drievoudige camerasysteem. De hoofdcamera met 64 MP-sensor behoort tot de hoogste resolutie in zijn klasse. Dankzij de Quad Pixel-technologie levert de sensor volgens Motorola vier keer de lichtgevoeligheid van de meeste andere smartphonecamera's, wat bij minder goede lichtomstandigheden voor betere opnames zou moeten zorgen. Daarnaast is er een 8 MP-telelens met optische zoom, een 16 MP-ultragroothoeklens en Macro Vision voor extreme close-up opnames.

Het apparaat heeft een batterij van 4500 mAh die volgens de fabrikant tot wel twee dagen meegaat. De Motorola edge is medio juni beschikbaar in België met een richtprijs vanaf 599,99 euro in de kleur Solar Black.

