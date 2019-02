Motorola: 'Performante én betaalbare smartphone is wél mogelijk'

Terwijl Apple, Samsung en Huawei nieuwe, alsmaar hoger prijsplafonds aftoetsen voor hun topsmartphones - de zogeheten 'vlaggenschepen' - gooit Motorola het over een andere boeg. "De Moto G reeks is een van de meest succesvolle franchises van Motorola ooit. Met de G7-reeks slaan we verder in op die weg en bewijzen we dat performante smartphones toch een betaalbaar prijskaartje kunnen hebben", vertelt Martin Errante, Senior Product Operations Manager bij Motorola - onderdeel van Lenovo, aan Data News. De eerste Moto G zag trouwens in 2013 het licht - een erfenis uit de periode dat Motorola in handen was van Google.

Opladen in 15 minuten

De G7 Plus die vandaag voorgesteld werd in Sao Paulo bouwt verder op die erfenis en zet vooral in op camerakwaliteit, performantie en snelle oplaadtechnologie. De G7 Plus met een 16 MP dual camera (f1,7, 1.22um pixel) én optische beeldstabilisatie tovert kwaliteitsvolle beelden op het 6,2" Full HD+ scherm. Aan de selfiekant vinden we een 12 megapixelcamera. AI-functies helpen om betere beeldcomposities te maken of bijvoorbeeld die ene smile niet te missen - iets wat we ook bij de grotere fabrikanten al een tijdje terugvinden. De ingebouwde optische beeldstabilisatie is opmerkelijk voor een toestel dat 300 euro gaat kosten in ons land. Ook functionaliteit als NFC, Bluetooth 5 en een vingerafdruklezer ontbreken niet.

Binnenin draait het toestel met Android 9.0 op het Qualcomm Snapdragon 636 platform met een 1,8 GHz octacore processor. De smartphone komt met een 27W-oplader die op amper een kwartier tijd het toestel van 12 uur extra werktijd voorziet.

Drie andere modellen in de G7-reeks

Daarnaast komen er nog 3 andere modellen in dezelfde G7 reeks. De 'gewone' G7 al 249 euro kosten en boet wat in op camerakwaliteit (12 MP en 8 MP), snelheid (Snapdragon 632), batterij (15 minuten opladen levert 9 uur werktijd op) en andere specs (o.a. Bluetooh 4.2 LE). Verder komen er ook nog een G7 Play en G7 Power aan. Die laatste komt een potige batterij van 5.000 mAH, wat voldoende zou moeten zijn om 2,5 dagen oftwel 60 uur te werken op één batterijlading. Vanaf midden deze maand zouden de toestellen beschikbaar moeten zijn.