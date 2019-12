Motorola stelt haar Razr, de smartphone met opvouwbaar scherm, uit voor onbepaalde duur. Volgens het bedrijf komt dat omdat er te veel vraag is naar het toestel.

De Razr zou normaal vanaf 9 januari te koop zijn voor 1.500 dollar. Daarmee zou het toestel meer dan een vierde goedkoper zijn dan de vouwbare smartphones van Samsung en Huawei, die aanvankelijk ook werden uitgesteld.

Maar Lenovo, de eigenaar van Motorola, laat nu weten dat de lancering op 9 december, net zoals de preorders die vandaag van start zouden gaan, zijn uitgesteld naar een niet nader genoemd tijdstip.

Volgens Lenovo wordt het toestel uitgesteld om beter aan de verwachtingen van de consument te voldoen. Het bedrijf zegt daarbij dat de vraag naar het toestel het aanbod ruim overtreft.

De Razr is een remake van Motorola's flip phone. Met een richtprijs van 1.500 dollar is het toestel duur, maar nog steeds aanzienlijk goedkoper dan de Galaxy Fold van Samsung of de Mate X van Huawei die beiden boven de 2000 euro uitkomen. Al is de Razr op hardwarevlak geen high end toestel. De Snapdragon 710 chip zit doorgaans vooral in midrange toestellen. En ook de 6GB RAM en 128 GB opslag in combinatie met 2.510 mAh batterij maken van het toestel niet bepaald een krachtpatser.