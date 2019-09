is redacteur bij Data News

Een smartphone met 3X optische zoom hoeft geen 800 of 1000 euro te kosten. De Motorola one Zoom doet het voor 429 euro. Tegelijk toont het bedrijf een budgettoestel van 139 euro.

Met de Motorola one Zoom brengt het bedrijf een toestel uit met vier camera's achteraan die kunnen zoomen en ook een breedhoeklens omvatten. Dat voor een prijskaartje van 429,99 euro, een spotprijs ten opzichte van Samsung, Huawei en zelfs het iets goedkopere OnePlus.

De Zoom komt met een vier megapixel hoofdlens, aangevuld met een hi res 8 megapixel zoomlens, een 5 megapixel dieptecamera (onder meer om voor- en achtergrond te onderscheiden) en een ultrawide lens van 16 megapixel die tot 117 graden breed gaat. De combinatie van die vier moet zorgen voor een optimale fotokwaliteit zowel bij portretten, 's nachts als bij uitgestrekte landschappen. De frontcamera heeft een resolutie van 6,25 megapixel.

Motorola one Zoom © PVL

Het toestel is niet waterdicht, maar is wel uitgerust met nanocoating om regenbestendig te zijn. De telefoon beschikt verder over 128 gigabyte opslag, 4 gigabyte RAM, een 4000 mAh batterij en 15w TurboPower (snelladen). De vingerafdrukscanner zit onder het scherm.

De telefoon draait op Android 9 (Pie), weegt 190 gram en heeft een 6,39 inch scherm. Tot slot is er plaats voor twee simkaarten, of één sim en microSD en is er nog steeds een hoofdtelefoonaansluiting.

Tegelijk lanceert het bedrijf ook de Motorola e6, een spotgoedkope 6,1 inch smartphone van 139,99 euro.

Voor die prijs krijg je een toestel met 2 gigabyte RAM en 32 gigabyte opslag. Al komt er ook een versie met 4GB RAM en 64 gigabyte opslag voor 159,99 euro.

Voor het eerst rust Motorola haar e-reeks uit met een dubbele camera achteraan (13 megapixel en 2 megapixel dieptecamera), en is er een vingerafdrukscanner achteraan de telefoon en de batterij heeft een capaciteit van 3000 mAh. Het toestel is beschikbaar in polished graphite (grijs).