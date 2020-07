Mozilla, het bedrijf achter de Firefox browser, lanceert een virtual private network dienst waarmee gebruikers anoniem(er) kunnen surfen.

De VPN-dienst van Mozilla is in de eerste plaats beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Singapore, Maleisië en Nieuw-Zeeland. Ze kost zo'n vijf dollar per maand. VPN-diensten sturen je verkeer door een beveiligde tunnel en helpen op die manier bij het verborgen houden van gevoelige informatie. Dat is de reden waarom veel bedrijven thuiswerkers van VPN voorzien. De dienst geeft surfers echter ook de kans om hun locatie en IP-adres te verbergen. Ze zijn daarom populair om bijvoorbeeld rond geografische filters van streamingdiensten te geraken, maar ook om advertentietrackers te snel af te zijn.

Op die manier maakt het abonnement deel uit van Mozilla's privacy-aanbod. Firefox, de browser van het bedrijf, is een van de strengere browsers als het om cookies en tracking gaat. Een VPN-dienst past netjes in dat rijtje. Het is bovendien een nieuwe manier voor Mozilla om geld in het laatje te brengen.

