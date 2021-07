Het Virtual Private Network van Firefox-maker Mozilla is sinds dinsdag ook beschikbaar in ons land. Via een dergelijk VPN kunnen internetgebruikers hun privacy en gegevens beter afschermen, met name op openbare wifi-netwerken. Prijzen van de dienst beginnen bij vijf euro per maand.

Mozilla VPN beschermt via een wereldwijd netwerk van honderden servers tegen ongewenste indringers en wordt aangedreven door de Mullvad VPN-service van Amagicon. De beveiliging is actief tijdens elke internetactiviteit, van surfen over streamen en gamen tot thuiswerken. Terwijl de gegevens worden versleuteld via het WireGuard-protocol houdt Mozilla VPN ook het IP-adres van de gebruiker verborgen.

Geen logboeken

De makers van de tool, vooral bekend van de browser Firefox, benadrukken dat er geen logboeken van gebruikersactiviteiten worden bijgehouden, en dat de gegevens evenmin worden verkocht aan externe partijen die gebruikersprofielen willen opbouwen op basis van hun onlineactiviteiten.

Het gebruik van een Virtual Private Network durft al eens voor wat snelheidsverlies zorgen. Bij Mozilla VPN is dat volgens de ontwikkelaar veel minder het geval. Enerzijds omdat de onlineactiviteiten niet worden bijgehouden, anderzijds omdat de code van het eerdergenoemde WireGuard-protocol slechts vierduizend regels omvat. Volgens Mozilla is dat een fractie van de omvang van legacy-protocollen die door andere VPN-dienstverleners worden gebruikt, wat voor minder vertraging zorgt.

Tot vijf apparaten

Mozilla VPN is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS/iPadOS, en met één (Firefox-)account kan de gebruiker tot vijf apparaten beschermen. Geïnteresseerden kunnen de dienst één maand uitproberen voor 10 euro, met een geldteruggarantie wanneer ze niet tevreden zijn. Wie Mozilla wil blijven gebruiken, kan opteren voor een abonnement van een half jaar of één jaar. Die formules kosten respectievelijk zeven en vijf euro per maand.

