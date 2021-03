Microsoft Teams krijgt een aantal uitbreidingen die het platform nuttiger moeten maken voor kleine en zeer grote vergaderingen of webinars.

Vanaf deze maand wordt het mogelijk om invite-only functies te gebruiken, om ongewenste deelnemers beter te weren. Later dit jaar komt er ook de mogelijkheid om video als beheerder uit te schakelen.

Een-op-een gesprekken krijgen in de eerste helft van dit jaar end-to-end encryptie. Beheerders kunnen zelf aangeven wie van hun team een geëncrypteerd gesprek kan opzetten.

Naar grotere videosessies trekt Microsoft de limiet voor interactieve webinars vanaf deze maand op tot duizend deelnemers. Daarin zit ook een registratiemogelijkheid, presentatie- en controlemogelijkheden (zoals het uitschakelen van video of chat).

Voor broadcast-only webinars, dus zonder interactie met de deelnemers, kan dat zelfs standaard naar tienduizend deelnemers gaan. Voor dit jaar, gezien vrijwel iedereen thuiswerkt, is dat zelfs tot twintigduizend deelnemers.

Microsoft noemt onder meer het opzetten van webinars als onderdeel van een Dynamics 365 marketingcampagne als mogelijkheid. Daarbij wordt het binnenkort ook mogelijk om contactgegevens uit die webinars in Dynamics te verwerken.

