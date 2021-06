Een derde van alle organisaties heeft intussen ruim de helft van hun workloads in de cloud ondergebracht. Dat percentage zal in de komende anderhalf jaar stijgen tot 56 procent, zo blijkt uit het Cloud Security Report van Fortinet en Cybersecurity Insiders. De onderzoekers stelden ook vast dat multi-cloudomgevingen inmiddels zijn uitgegroeid tot de norm.

Maar liefst 76 procent maakt gebruik van twee of meer cloudproviders. Maar dat betekent niet dat omgevingen op locatie voorgoed tot het verleden behoren. Hybride clouds vertegenwoordigen immers ruim een derde van alle implementaties. Het betekent echter wel dat organisaties nu in een uitgebreider en diverser digitaal landschap opereren.

Uitdagend bedreigingslandschap

Een en ander staat te lezen in het 2021 Cloud Security Report, dat in kaart brengt hoe ruim vijfhonderd cybersecurity-professionals omgaan met cyberbedreigingen die het op de cloud hebben gemunt, de manier waarop zij de cloud gebruiken en de best practices waaraan zij prioriteit toekennen.

Het zal geen verbazing wekken dat organisaties in toenemende mate een beroep doen op de cloud om belangrijke zakelijke doelstellingen te realiseren. En er zijn geen tekenen dat deze ontwikkeling in de voorzienbare toekomst zal afzwakken.

Ook het bedreigingslandschap wordt steeds uitgebreider. Vrijwel alle respondenten gaven aan dat ze zich op zijn minst 'gematigde zorgen' maakten over de beveiliging van publieke clouds. Bijna een derde deed dit in extreme mate. Toch wordt de lijst van bedreigingen niet door cybercriminelen aangevoerd. Die twijfelachtige eer is voorbehouden aan foutieve configuraties. Veel organisaties worstelen volgens het onderzoek met een lappendeken aan tools, ongelijksoortige beheerconsoles en sterk uiteenlopende beveiligingsmechanismen die voor slechts één specifiek cloudplatform zijn ontwikkeld.

