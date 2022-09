Tesla-topman Elon Musk probeert met een nieuw argument via de rechter onder de overname van Twitter uit te komen. Donderdag voegde hij de verklaring van een klokkenluider over tekortkomingen in de beveiliging van Twitter tegen hackers toe aan zijn eerder ingediende rechtbankdocumenten.

Musk, die dit voorjaar 44 miljard dollar bood voor het socialemediabedrijf, probeert sinds juli onder de koop uit te komen. Twitter zou te weinig echte mensen onder de gebruikers hebben en te veel bots, stelde de multimiljardair eerder al.

Een verklaring van een klokkenluider, die deze week in de Amerikaanse Senaat een verklaring aflegde over de beveiligingstekortkomingen en andere privacykwesties van het platform, is donderdag door het juridische team van 's werelds rijkste man toegevoegd aan de rechtbankdocumenten. 'Deze onthullingen maken onmiskenbaar duidelijk dat Musk - om tal van redenen - het volledige recht heeft om bij de overname weg te lopen', schrijven zijn advocaten.

Twitter probeert Musk juist via de rechter te dwingen de overname door te zetten. Eerder deze week stemden aandeelhouders van het bedrijf nog vóór een overname door Musk. Het bod dat Musk eerder deed bedraagt 54,20 dollar per aandeel. De koers van Twitter beweegt nu rond de 42 dollar per aandeel. De rechtszaak tussen Musk en Twitter staat voor oktober gepland.

