Musk: 'Eerste tunnel gaat open op 10 december'

Musk wil met The Boring Company een alternatief bieden voor autovervoer. Het is de bedoeling dat auto's op een speciaal platform kunnen parkeren in de straat waarna deze met een lift in de grond verdwijnt. Het platform schiet daarna met een snelheid tot 200 kilometer per uur naar een andere locatie.

In maart werd de focus verlegd van auto's naar openbaar vervoer. Zo heeft The Boring Company sledes ontwikkeld waar voetgangers gebruik van kunnen maken. In conceptvideo's liet het boorbedrijf zien hoe de sledes met een lift vanaf straatniveau de tunnels ingaan en bij de bestemming aangekomen weer met een lift naar boven gaan.The Boring Company wil bovendien de techniek voor het boren van tunnels versnellen.

Het bedrijf sloot eerder dit jaar ook een contract met Chicago om een tunnel te bouwen van vliegveld O'Hare naar het stadscentrum.

Het idee voor een ondergronds tunnelsysteem ontstond vorig jaar toen Musk zich stoorde aan verkeersopstoppingen in Los Angeles. Het is de eerste keer dat hij een concrete datum prikt op een project van The Boring Company. Wel moet gezegd dat Musk, die ook de topman is van Tesla en van ruimtevaartbedrijf SpaceX, een reputatie heeft om ambitieuze datums aan te kondigen om er vervolgens meermaals op terug te komen.