Toekomstig Twitter-eigenaar Elon Musk hoopt dat de berichtendienst in 2025 zo'n 69 miljoen betalende abonnees telt. Zij moeten de grootste inkomstenbron gaan vormen voor het socialmediaplatform, waarvoor de entrepreneur 44 miljard dollar veil heeft.

Het verdienmodel gaat specifiek om Twitter Blue, een abonnementsvorm van het platform waarvan het lidmaatschap drie dollar per maand kost. Gebruikers zien geen advertenties in nieuwsartikelen als zij vanuit Twitter hiernaar doorklikken. Ook kunnen gebruikers de app personaliseren met zelfgekozen kleuren en langere video's uploaden naar het platform.

Bijkomend abonnement in de pijplijn

De topman van SpaceX en Tesla streeft naar zo'n 159 miljoen betalende Twitter Blue-gebruikers in 2028. Zij moeten jaarlijks ruim tien miljard dollar aan inkomsten genereren: ruim twee keer de jaaromzet van Twitter in 2021. In 2025 moet het aantal betalende gebruikers zoals gezegd zo'n 69 miljoen bedragen.

Musk wil mogelijk nog een abonnement invoeren, dat naast Twitter Blue wordt neergezet. Details over dit abonnement ontbreken. Eerder hintte Musk echter wel op plannen om commerciële en politieke gebruikers voor Twitter te laten betalen.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

