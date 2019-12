Ondernemer Elon Musk heeft zich niet schuldig gemaakt aan laster en eerroof toen hij een Britse duikspecialist die deelnam aan een reddingsactie voor een groep Thaise voetballertjes op Twitter een 'pedo' noemde. Dat oordeelt een jury in Los Angeles, zo melden diverse Amerikaanse media online.

In juli 2018 coördineerde de Britse speleoloog Vern Unswordth de redding van een dozijn Thaise voetballertjes en hun trainer die in een ondergelopen grot vast waren komen te zitten. De excentrieke Tesla-CEO Elon Musk wilde ook zijn steentje bijdragen en ontwikkelde een soort mini-onderwatercapsule die hij vervolgens naar Thailand stuurde.

Het toestel werd uiteindelijk niet gebruikt en Unswordth was tijdens een interview op de Amerikaanse nieuwszender CNN erg kritisch voor de ondernemer. Volgens de duiker had een reddingsoperatie met Musk's toestel 'absoluut nul kans op slagen' en ging het louter om een publiciteitsstunt.

De kritiek schoot de Tesla-baas compleet in het verkeerde keelgat. Hij maakte de redder op Twitter uit voor 'pedo'. Ook noemde hij het verdacht dat een Brit in Thailand woont. Musk zei later de uitbarsting te betreuren, maar schilderde Unsworth vervolgens toch weer af als 'kinderverkrachter' in een e-mail aan een verslaggever.

Volgens de advocaten van Musk noemde de zakenman de Brit niet letterlijk een pedofiel, maar wilde hij hem met een 'algemene belediging' gewoon uitmaken voor 'griezelige oude man'. Ze verweten de duiker dat hij uit was op geldgewin.

De raadsman van Unsworth, Lin Wood, voerde op zijn beurt aan dat Musk een 'rijke pestkop' was die het equivalent van een 'kernbom' had gedropt op zijn cliënt, met alle gevolgen van dien voor diens carrière en relaties. 'Tijdens een ruzie beledig je mensen. Er is geen bom, geen enkele bom is ontploft', reageerde de advocaat van Musk hierop.

De Tesla-baas zelf reageerde opgelucht na het bekendmaken van het verdict. 'Mijn geloof in de mensheid is hersteld', klonk het.