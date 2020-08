Elon Musk beweert dat Tesla binnen enkele jaren batterijen heeft die de helft meer capaciteit hebben voor hetzelfde gewicht.

In een tweet zegt de topman van de autobouwer dat batterijen van 400 Wh/kg in massaproductie vermoedelijk 3-4 jaar van ons af ligt. Dat zou neerkomen op vijftig procent meer capaciteit ten opzichte van de huidige Panasonic-batterijen die op 260Wh/kg zitten.

Dat betekent dat een wagen met hetzelfde gewicht een stuk verder kan rijden, een cruciale eigenschap om mensen naar elektrische wagens te krijgen.

Reuters merkt op dat de tweet van Musk er komt naar aanleiding van Battery Day, een event van Tesla op 22 september waar het bedrijf meer info geeft over haar batterijplannen.

Panasonic zou eerder al gezegd hebben dat het de capaciteit van haar huidige generatie batterijen met twintig procent wil verhogen op vijf jaar tijd. Tegelijk werkt Tesla ook samen met het Chines eContemporary Amperex Technology om een nieuw soort batterij in Chinese versies van de Model 3 te krijgen.

