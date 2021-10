Terwijl de kloof tussen de rijkste twee mannen ter wereld weer iets groter is geworden, kan Tesla- en SpaceX-oprichter Elons Musk het niet laten om een steek te geven aan Amazon- en Blue Origin-oprichter Jeff Bezos. Op Twitter antwoordde Musk op een bericht van Bezos met een zilveren medaille.

Musk zag zijn fortuin vorige week met zowat 9 miljard dollar toenemen nadat een overeenkomst van investeerders zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX op meer dan 100 miljard dollar waardeerde, ruim vier keer zoveel als concurrent Blue Origin. Volgens de miljardairsindex van financieel persbureau Bloomberg beschikt Musk nu over een vermogen van 222 miljard dollar, waarvan zowat driekwart van de constructeur van elektrische auto's Tesla komt. Bezos heeft 190,8 miljard dollar achter zijn naam staan.

Schepje erbovenop

Maandag zette Bezos een afbeelding van een negatief krantenbericht over zijn internetconglomeraat Amazon uit 1999 op Twitter. 'Luister en wees open, maar laat niemand je vertellen wie je bent', schreef hij erbij. 'Dit was een van de vele verhalen over de verschillende manieren waarop we zouden falen. Vandaag is Amazon een van de succesvolste bedrijven ter wereld die een revolutie heeft teweeggebracht in twee compleet verschillende industrieën.' Op dat bericht antwoordde Musk simpelweg met een emoji van een zilveren medaille.

Met de steek doet Musk er nog een schepje bovenop in het publieke gekibbel tussen de miljardairs, die beiden de ruimte-industrie drastisch willen veranderen. Blue Origin vecht momenteel een contract van de Amerikaanse regering met SpaceX aan om de technologie te ontwikkelen om opnieuw mensen op de maan te zetten. Het bedrijf beschuldigde Musk en zijn ondernemingen er ook van lak te hebben aan de regels, terwijl Bezos eerder van Musk onder meer al het verwijt kreeg een copycat te zijn wat zijn ruimteonderneming betreft.

