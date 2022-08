Tesla-topman Elon Musk heeft nog eens voor bijna 7 miljard dollar (6,88 miljard euro) aan aandelen in Tesla verkocht, zo blijkt uit communicatie van de Amerikaanse beursregulator. De verkoop van de 7,9 miljoen stuks gebeurde na de aandeelhoudersvergadering vorige week.

Musk zegt dat hij het geld nodig heeft voor het geval hij verplicht zou worden om Twitter over te nemen. Het overnamebedrag bedraagt maar liefst 44 miljard dollar. De steenrijke entrepreneur is in een juridische strijd verwikkeld met het socialemediaplatform, nadat hij vorige maand aankondigde af te zien van de aankoop.

'Gedwongen verkoop vermijden'

Musk antwoordde bevestigend op een tweet die vroeg naar de verkoop van de Tesla-aandelen. 'Het is belangrijk om een gedwongen verkoop van Tesla te vermijden', voegde hij nog toe. Als de overname van Twitter niet zou doorgaan, is Musk van plan opnieuw aandelen in te kopen, klonk het nog.

