Tesla-topman Elon Musk heeft opnieuw een deel van zijn aandelen in de maker van elektrische auto's verkocht.

Multimiljardair Elon Musk verkocht nog eens 934.000 aandelen voor 1,02 miljard dollar (ongeveer 900 miljoen euro). Dat blijkt uit een mededeling van de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Begin november had Musk na een stemming op Twitter ingestemd met de verkoop van een tiende van zijn aandelen in Tesla. Een deel van dat geld gaat naar de belastingen. Sindsdien verkocht hij al ongeveer 15,6 miljoen aandelen, goed voor 16,4 miljard dollar. Om zijn doel te halen, moet hij 17 miljoen aandelen verkopen. Musk is de grootste individuele aandeelhouder van Tesla. Volgens berekeningen van het nieuwsagentschap Bloomberg heeft hij een nettovermogen van 278,9 miljard dollar.

Multimiljardair Elon Musk verkocht nog eens 934.000 aandelen voor 1,02 miljard dollar (ongeveer 900 miljoen euro). Dat blijkt uit een mededeling van de Amerikaanse beurswaakhond SEC.Begin november had Musk na een stemming op Twitter ingestemd met de verkoop van een tiende van zijn aandelen in Tesla. Een deel van dat geld gaat naar de belastingen. Sindsdien verkocht hij al ongeveer 15,6 miljoen aandelen, goed voor 16,4 miljard dollar. Om zijn doel te halen, moet hij 17 miljoen aandelen verkopen. Musk is de grootste individuele aandeelhouder van Tesla. Volgens berekeningen van het nieuwsagentschap Bloomberg heeft hij een nettovermogen van 278,9 miljard dollar.