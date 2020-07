Musk verwacht dit jaar nog volledig zelfrijdende Tesla

Autoproducent Tesla verwacht nog dit jaar met een wagen te komen die volledig autonoom kan rijden. Volgens Tesla-baas Elon Musk is de ontwikkeling van de technologie bijna af. Dat zei hij in een videoboodschap op de World AI Conference in Shanghai.

Elon Musk bij een Tesla Model X.