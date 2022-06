Musk voert donderdag gesprekken met Twitter-personeel

Elon Musk gaat deze week voor het eerst in gesprek met medewerkers van Twitter, het bedrijf dat hij in april besloot over te nemen voor 44 miljard dollar (ongeveer 42 miljard euro). Het gesprek zal donderdag via een videoverbinding plaatsvinden en Musk zal naar verwachting vragen beantwoorden van het personeel.

Het hoofdkantoor van Twitter in New York. © Getty Images