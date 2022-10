Miljardair Elon Musk voorziet om zowat 75 procent van de 7.500 werknemers van Twitter te ontslaan, als hij erin slaagt het sociaal netwerk op te kopen. Dat blijkt uit informatie van de Washington Post.

De topman van Tesla en SpaceX vertelde aan mogelijke investeerders dat hij het bedrijf tot zowat tweeduizend loontrekkenden wil inkrimpen, aldus de Amerikaanse krant.

Musk staat dichtbij de overname van het sociaal netwerk voor 44 miljard dollar. Ook al zou de miljardair niet in de overname slagen, zou Twitter zelf van plan zijn om tegen eind volgend jaar een kwart van het personeel de laan uit te sturen, aldus nog de bronnen van Washington Post.

Vrijheid van meningsuiting

Musk had een overnamebod gedaan, en dat is aanvaard door de raad van bestuur van de groep eind april. Hij zei toen dat het zijn prioriteit was om de vrijheid van meningsuiting te beschermen. Daarna probeerde Musk zich unilateraal uit het akkoord terug te trekken, door het bedrijf ervan te beschuldigen tegen hem te hebben gelogen over de strijd tegen automatische accounts en spam.

Twitter diende begin juli een klacht in. Musk verzekerde dan begin van de maand dat de transactie toch zal plaatsvinden. Een rechter gaf beide partijen tot 28 oktober om een nieuw akkoord te bekomen.

De topman van Tesla en SpaceX vertelde aan mogelijke investeerders dat hij het bedrijf tot zowat tweeduizend loontrekkenden wil inkrimpen, aldus de Amerikaanse krant.Musk staat dichtbij de overname van het sociaal netwerk voor 44 miljard dollar. Ook al zou de miljardair niet in de overname slagen, zou Twitter zelf van plan zijn om tegen eind volgend jaar een kwart van het personeel de laan uit te sturen, aldus nog de bronnen van Washington Post.Musk had een overnamebod gedaan, en dat is aanvaard door de raad van bestuur van de groep eind april. Hij zei toen dat het zijn prioriteit was om de vrijheid van meningsuiting te beschermen. Daarna probeerde Musk zich unilateraal uit het akkoord terug te trekken, door het bedrijf ervan te beschuldigen tegen hem te hebben gelogen over de strijd tegen automatische accounts en spam.Twitter diende begin juli een klacht in. Musk verzekerde dan begin van de maand dat de transactie toch zal plaatsvinden. Een rechter gaf beide partijen tot 28 oktober om een nieuw akkoord te bekomen.