Hoewel er nog geen goedkeuring is van de overheid, wil Elon Musk dat zijn Gigafactory nabij Berlijn tegen eind dit jaar de eerste Tesla's produceert.

Musk wil zijn Model Y voor het einde van het jaar van de band laten rollen in Gruenheide, ten Oosten van Berlijn. Tegen eind 2022 wil hij vijf- tot tienduizend voertuigen per week laten bouwen. Het doel is om de fabriek een half miljoen wagens per jaar te laten produceren met twaalfduizend werknemers ter plekke.

De topman van Tesla deed die uitspraken volgens Bloomberg op het 'Giga-Fest' aan de fabriek. Een soort opendeurdag met onder meer rondleidingen in de fabriek voor de lokale bevolking.

Maar of de fabriek mag openen is nog niet beslist. De lokale autoriteiten moeten hun finale goedkeuring nog geven en ook de bouw werd meermaals vertraagd door klachten en bezorgdheden van milieugroepen. Zij vrezen onder meer schade aan de natuur en hoog waterverbruik door een fabriek van die omvang. Tesla zegt dat het meer bomen zal planten dan dat er gekapt worden, en dat het zo zuinig mogelijk met water zal omspringen.

