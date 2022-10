Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, is van plan om de gebruikers op Twitter te laten betalen voor geverifieerde accounts. Dat melden verschillende media maandag.

Het icoon met het blauwe vinkje, dat de authenticiteit van het Twitterprofiel moet garanderen, was toe nu toe gratis. Vooral beroemde mensen, bedrijven en gebruikers met veel volgers - zoals politici of journalisten - maakten er gebruik van. Maar volgens de technologieblogs Platformer en The Verge zal het icoon binnenkort enkel nog beschikbaar zijn voor klanten van de abonnementsdienst Twitter Blue. Die dienst, die gebruikers extra toepassingen biedt, kost momenteel 4,99 dollar per maand.

The Verge meldt op basis van interne communcatie bij Twitter dat die verificatie bovendien deel zou uitmaken van een vernieuwde en duurdere versie van Blue. Twitter is van plan om daar 19,99 dollar per maand (20,09 euro) voor aan te rekenen. Geverifieerde gebruikers die hun blauwe vinkje niet willen verliezen, krijgen 90 dagen de tijd om te betalen voor die dienst.

De softwareontwikkelaars hebben tot 7 november de tijd gekregen om die functie te ontwikkelen. Als ze die deadline niet halen, dreigt ontslag, schrijft The Verge nog.

Musk heeft zondag in een mededeling op Twitter enkel aangegeven dat het verificatieproces zal worden herzien.

In een andere tweet heeft Musk intussen ontkend dat hij van plan is om snel personeel te ontslaan. De krant Washington Post had vorige week geschreven dat hij 75 procent van de 7.500 medewerkers van Twitter de laan wilde uitsturen. De ontslagen zouden moeten plaatsvinden vóór 1 november, omdat de personeelsleden op die dag aandelen krijgen toegekend als compensatie, wat doorgaans een belangrijk deel van het loon van de werknemers uitmaakt. 'Dit is onjuist', luidt Musks korte reactie.

Musk ontsloeg donderdag meteen na de overname van het bedrijf wel al CEO Parag Agrawal, financieel directeur Ned Segal en het hoofd van de juridische dienst Vijaya Gadde.

Musk heeft ongeveer 44 miljard dollar betaald voor de overname van Twitter. Het geld kwam deels uit de verkoop van zijn aandelen in elektrische autofabrikant Tesla, maar ook uit bijdragen van investeerders en leningen die moeten worden afgelost. Twitter stond onlangs in het rood.

Het icoon met het blauwe vinkje, dat de authenticiteit van het Twitterprofiel moet garanderen, was toe nu toe gratis. Vooral beroemde mensen, bedrijven en gebruikers met veel volgers - zoals politici of journalisten - maakten er gebruik van. Maar volgens de technologieblogs Platformer en The Verge zal het icoon binnenkort enkel nog beschikbaar zijn voor klanten van de abonnementsdienst Twitter Blue. Die dienst, die gebruikers extra toepassingen biedt, kost momenteel 4,99 dollar per maand. The Verge meldt op basis van interne communcatie bij Twitter dat die verificatie bovendien deel zou uitmaken van een vernieuwde en duurdere versie van Blue. Twitter is van plan om daar 19,99 dollar per maand (20,09 euro) voor aan te rekenen. Geverifieerde gebruikers die hun blauwe vinkje niet willen verliezen, krijgen 90 dagen de tijd om te betalen voor die dienst. De softwareontwikkelaars hebben tot 7 november de tijd gekregen om die functie te ontwikkelen. Als ze die deadline niet halen, dreigt ontslag, schrijft The Verge nog. Musk heeft zondag in een mededeling op Twitter enkel aangegeven dat het verificatieproces zal worden herzien. In een andere tweet heeft Musk intussen ontkend dat hij van plan is om snel personeel te ontslaan. De krant Washington Post had vorige week geschreven dat hij 75 procent van de 7.500 medewerkers van Twitter de laan wilde uitsturen. De ontslagen zouden moeten plaatsvinden vóór 1 november, omdat de personeelsleden op die dag aandelen krijgen toegekend als compensatie, wat doorgaans een belangrijk deel van het loon van de werknemers uitmaakt. 'Dit is onjuist', luidt Musks korte reactie. Musk ontsloeg donderdag meteen na de overname van het bedrijf wel al CEO Parag Agrawal, financieel directeur Ned Segal en het hoofd van de juridische dienst Vijaya Gadde. Musk heeft ongeveer 44 miljard dollar betaald voor de overname van Twitter. Het geld kwam deels uit de verkoop van zijn aandelen in elektrische autofabrikant Tesla, maar ook uit bijdragen van investeerders en leningen die moeten worden afgelost. Twitter stond onlangs in het rood.