Automaker Tesla wil ongeveer tien procent van de jobs in het bedrijf schrappen, zegt CEO Elon Musk in een e-mail aan managers die Reuters kon inkijken.

In het bericht zegt Musk dat het aanwerven van nieuwe mensen wordt gepauzeerd en dat hij 'een zeer slecht gevoel' heeft over de economie. Tesla stelde eind 2021 zo'n honderdduizend mensen tewerk. Veel meer details over de plannen zijn er nog niet.

Musk kwam eerder deze week al in de aandacht omdat hij zijn personeel verplicht om voltijds weer naar kantoor te komen. In een vrij brutale mail liet hij weten dat iedereen minstens veertig uur per week op kantoor moest zijn. Uitzonderingen moesten door hem worden goedgekeurd en wie dat niet doet mocht opstappen.

'Er zijn bedrijven die dit niet vereisen, maar wanneer hebben zij voor het laatst een geweldig product uitgebracht? Dat is al eventjes geleden.' Merkt Musk op, die met Tesla de laatste vijf jaar twee wagens uitbracht, de Model 3 in 2017 en de Model Y die al in 2019 werd aangekondigd maar pas eind 2021 op de markt kwam.

In het bericht zegt Musk dat het aanwerven van nieuwe mensen wordt gepauzeerd en dat hij 'een zeer slecht gevoel' heeft over de economie. Tesla stelde eind 2021 zo'n honderdduizend mensen tewerk. Veel meer details over de plannen zijn er nog niet.Musk kwam eerder deze week al in de aandacht omdat hij zijn personeel verplicht om voltijds weer naar kantoor te komen. In een vrij brutale mail liet hij weten dat iedereen minstens veertig uur per week op kantoor moest zijn. Uitzonderingen moesten door hem worden goedgekeurd en wie dat niet doet mocht opstappen.'Er zijn bedrijven die dit niet vereisen, maar wanneer hebben zij voor het laatst een geweldig product uitgebracht? Dat is al eventjes geleden.' Merkt Musk op, die met Tesla de laatste vijf jaar twee wagens uitbracht, de Model 3 in 2017 en de Model Y die al in 2019 werd aangekondigd maar pas eind 2021 op de markt kwam.